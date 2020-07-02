Объем финансовых ресурсов города Харькова за январь-июнь 2020 года составил 6815,7 млн грн.

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из них собственные доходы составили 5510,3 млн грн (80,8%), трансферты из государственного бюджета Украины – 1305,4 млн грн (19,2%).Плановые показатели отчетного периода в целом по доходам выполнены на 101,4%, по собственным доходам – на 103,5%.По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления в бюджет города уменьшились на 1312,2 млн грн (на 16,1%), в том числе собственные доходы увеличились на 100,2 млн грн (на 1,9%), трансферты уменьшились на 1400,3 млн грн (в 2,1 раза).Объем налога на доходы физических лиц составил 2994,0 млн грн и возрос против прошлогоднего показателя на 64,5 млн грн (на 2,2%), при этом сокращены темпы падения ежемесячных поступлений этого источника (в апреле его объемы уменьшились на 5,8%, в мае – на 10,1%, в июне – на 2,1%).В 1,1 раза увеличились поступления единого налога (1128,8 млн грн) и акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (284,2 млн грн).В то же время в связи с внесением изменений в законодательство Украины и освобождением плательщиков налогов в марте от платы за землю и налога на недвижимое имущество, объемы платы за землю (647,2 млн грн) в 1-м полугодии уменьшились на 45,5 млн грн (на 6,6%), налога на недвижимое имущество (115,9 млн грн) – на 2,7 млн грн (на 2,2%).Расходы бюджета города Харькова за 6 месяцев 2020 года составили 6679,5 млн грн, из них на финансирование социально-культурной сферы направлено 3284,6 млн грн (49,2% от общего объема расходов), содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 1899,2 млн грн (28,4%), обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 297,1 млн грн (4,4%).