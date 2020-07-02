Вместе с другом, "правоохранитель" в течение 30 минут избивали владельца ресторана.

Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе досудебного расследования установлено, что в июле 2019 года патрульный полицейский отдыхал со своим знакомым на территории гостиничного комплекса, расположенного в Немышлянском районе Харькова, где находился в состоянии алкогольного опьянения. Они услышали, как две женщины общаются с представителем владельцев заведения и жалуются на плохое обслуживание банкета. Чтобы избежать конфликтной ситуации, мужчина сообщил, что посетители могут обратиться к нему на следующий день с целью урегулирования всех вопросов, и направился к ресторанному залу."Патрульный и его знакомый бросились на представителя владельцев ресторана и начали наносить ему удары по различным частям тела, сопровождая избиение нецензурной бранью.Услышав шум, ко входу вышла жена потерпевшего. Она пыталась оттянуть своего мужа от нападавших, однако они не реагировали на замечания и продолжали совершать преступные действия даже тогда, когда их жертва уже лежала на земле. Пострадавший все же нашел в себе силы, поднялся и начал отходить в помещение ресторана, однако нападавшие снова бросились на него.В результате драки, которая длилась в течение 30 минут, потерпевшему нанесены легкие телесные повреждения", - сообщили в прокуратуре.Патрульному сообщили о подозрении в групповом хулиганстве.Если вина полицейского будет доказана в суде, то ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.