В Днепре завершен второе этап заключительных испытаний двигателя РД-861К для ракеты Циклон-4М. Видео испытаний опубликовало КБ Южное в YouTube.

"Испытания (три серии по пять включений суммарной продолжительностью 1601,6 секунд) завершили полный цикл наземной отработки двигателя и окончательно подтвердили работоспособность выбранной конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации", - сообщили в КБ.Двигатель планируется использовать как маршевый на второй ступени новой ракеты Циклон-4М. Тест успешно проведен 26 июня на стенде Южмаша.Циклон-4М - это 39-метровая с диаметром 4 м двухступенчатая ракета среднего класса для выведения грузов на низкие и средние круговые и эллиптические околоземные орбиты.