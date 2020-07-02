По состоянию на 2 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1 525 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 3 518 подозрений на COVID-19, из которых 2 208 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 217 человек, из них 208 - жители Харькова. Также за это время 1 тыс. 136 пациентов выздоровели, 84 - умерли.По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 2 июля в Украине 45 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 185 летальных, 20 053 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 889 новых случаев.