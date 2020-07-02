Медикам, которые стали инвалидами или умерли в борьбе с коронавирусной болезнью, положены одноразовые выплаты. Хотелось бы понимать, начались ли эти выплаты. Михаил

Как сообщает Минсоцполитики, выплаты семьям медицинских работников, которые умерли в борьбе с Covid-19, уже начаты.Определен и регламентирован порядок выплат медицинским работникам в случае установления инвалидности или смерти от коронавирусной инфекции, произошедших во время выполнения ими профессиональных обязанностей. Сейчас Минсоцполитики приняты все меры, в частности, перечислены средства, которые совсем скоро, если верить чиновникам, поступят от Фонда социального страхования непосредственно на счета родственников медицинских работников в размере 210 тысяч 200 гривен. Кроме того, в ближайшее время будут обеспечены дополнительные выплаты семьям в размере 1 миллион 575 тысяч 500 гривен.Напомним, Верховная Рада утвердила страховые выплаты в случае смерти медицинских работников от коронавируса и приравняла их к военнослужащим.Таким образом, на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с коронавирусом, медики, смерть которых наступила в результате Covid-19, по своему статусу приравниваются к военнослужащим, которые умерли от ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей на военной службе.При этом в случае смерти медработника предусмотрена страховая выплата в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. С 1 января 2020 года один прожиточный минимум составляет 2027 грн, таким образом, сумма выплаты — 1,52 млн грн.Если в течение года медработник после заболевания Covid-19 получит инвалидность и заболевание, связанное с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения, он получит страховую выплату в 300-кратном размере прожиточного минимума – 608 тысяч гривен.