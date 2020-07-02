По состоянию на 1 июня, региональные предприятия задолжали своим сотрудникам более 458 миллионов гривен.

Как сообщает Главное управление службы статистики в Харьковской области, за первое полугодие 2020 года общая сумма задолженности по заработной плате на предприятиях региона выросла на 25% и составляет 458 миллионов 811 тысяч гривен.Согласно опубликованным данным, наибольшая часть из задолженности приходится на региональные промышленные предприятия, которые, на 1 июня текущего года, задолжали своим работникам 379 миллионов 931 тысяч гривен.На втором месте антирейтинга находятся предприятия, работающие в сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности. Там задолженность составляет 33 миллиона 732 тысячи гривен.На третьем месте - профессиональная, научная и техническая деятельность, где задолженность перед учеными и разработчиками составляет 32 миллиона 92 тысячи гривен.