Новый статус Украины в НАТО даст возможность больше узнать о ситуации в Крыму, а также даст доступ к новым профессиональным знаниям с союзниками.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Крым. Реалии».- Новый статус позволит членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Один из двух ключевых элементов - это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше, - отметил Кулеба.По его словам, это поможет составить Украины более объективную картинку происходящего и принимать потом более объективные решения.Ранее сообщалось, что украинские власти объяснили, что Украине даст новый статус в НАТО. Киев приблизился к стандартам НАТО и сможет инициировать международные учения.12 июня Североатлантический альянс признал Украину партнером Программы расширенных возможностей.Согласно сообщению НАТО, будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки такого вклада. Это включает в себя расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией, включая извлеченные уроки.Отмечается, что Украина сейчас является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях взаимного интереса.