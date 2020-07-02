В Харьковской области превышено несколько показателей, которые учитываются в регионах для послабления карантина, сообщает Министерство охраны здоровья.

Согласно показателям МОЗ, уровень выявления Covid-19 в Харьковской области составляет 11,32% при допустимой норме 11%, а динамика распространения вируса – 14,73% при норме 10%.Еще два показателя в Харьковской области остаются в пределах нормы: загруженность коек в медучреждениях – 18,94% (при норме 50%) и охват пациентов тестированием – 38,08 (при норме 24).Напомним, если показатели не будут соответствовать нормативным в течение трех дней, в области будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с целью принятия мер по противодействию Covid-19.По данным Харьковского областного лабораторного центра, за сутки – с 30 июня по 1 июля – в Харьковской области умерли от коронавируса четыре человека. Всего по состоянию на 1 июля в области диагностировали Covid-19 у 2171 пациента, из них 1103 выздоровели, 84 скончались.