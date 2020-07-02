Центр административных услуг Харькова и его территориальные подразделения с сегодняшнего дня, 1 июля, принимают посетителей с 9:00.

Так, Центр административных услуг (Гимназическая набережная, 26) и Региональный центр услуг (пр. Тракторостроителей, 144) работают по следующему графику:понедельник, среда: с 9:00 до 18:00;вторник, четверг: с 9:00 до 20:00;пятница: с 9:00 до 16:45;суббота: с 8:00 до 15:45.Териториальные центры админуслуг будут вести прием по такому расписанию:понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00;пятница: с 9:00 до 16:45.Напомним, в связи с карантином прием посетителей осуществляется по предварительной записи на сайте ЦПАУ или по телефонам: