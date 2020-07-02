Центр административных услуг Харькова и его территориальные подразделения с сегодняшнего дня, 1 июля, принимают посетителей с 9:00.Так, Центр административных услуг (Гимназическая набережная, 26) и Региональный центр услуг (пр. Тракторостроителей, 144) работают по следующему графику:
понедельник, среда: с 9:00 до 18:00;
вторник, четверг: с 9:00 до 20:00;
пятница: с 9:00 до 16:45;
суббота: с 8:00 до 15:45.
Териториальные центры админуслуг будут вести прием по такому расписанию:
понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00;
пятница: с 9:00 до 16:45.
Напомним, в связи с карантином прием посетителей осуществляется по предварительной записи на сайте ЦПАУ или по телефонам: +38057-725-03-33, +38-063-725-03-33, +38-098-725-03-33, +38-099-725-03-33.