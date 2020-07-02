Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщают в пресс-службе Главка, 21 июня около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Харькове на улице Залютинской произошло столкновение автомобиля «Mercedes-Benz» и велосипеда, которые двигались в попутном направлении.Полицейские установили, что водитель автомобиля превысил допустимую скорость, резко сманеврировал вправо и столкнулся с велосипедом. После аварии виновник ДТП покинул место происшествия. Прибывшие на место медики госпитализировали 31-летнего велосипедиста в больницу, где через несколько дней он скончался от полученных травм.В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий была установлена личность водителя автомобиля «Mercedes-Benz», его местонахождение и свидетели происшествия. Злоумышленником оказался 48-летний житель поселка Солоницевка Дергачевского района.Сейчас мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.