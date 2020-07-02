Почему на Харьковщине подорожали электрички и не сдаются в эксплуатацию инфраструктурные объекты, которые были готовы еще в прошлом году? Нынешней областной власти стоило бы перенять опыт предшественников в организации работы и способности решать наболевшие для жителей региона вопросы. Такое мнение высказал в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» близнюковский сельский голова Геннадий Король.

Близнюковская ОТГ: один район – одна громада

Как центральная власть использует райадминистрации?

Кто давал льготы, тот пусть и оплачивает

Почему нынешняя власть сдала интересы жителей области?

Почему готовый садик до сих пор не сдан?

– Харьковская область не слишком быстро стартовала в плане создания ОТГ, и это было оправданно. Днепропетровщина, Киевщина опережали наш регион по количеству созданных громад, но потом оказалось, что дееспособность этих громад очень сомнительна. Созданы они были неудачно – по желанию только лишь населения. В Харьковской области децентрализация в части создания ОТГ стартовала несколько позже, чем в центральных регионах Украины, но зато более успешно. Громады создавались не без проблем и сложностей, но все же на сегодняшний день их можно назвать перспективными.Что касается Близнюковского района, то с самого начала было желание объединить не три громады, а один район – одна громада у нас всегда была. Хотя я выступал как раз за три громады. Когда плохие дороги, большая территория и мало населения, то чем больше центров распределения средств, тем быстрее они доходят. Это касается и административных услуг, и ремонта дорог и так далее. Однако здесь есть и минус – первичную и вторичную медицину необходимо содержать совместно, всей громадой. И если бы у нас было три громады, то все энергоемкие услуги, которые нуждаются в больших коммунальных затратах, оказались бы на шее одной громады, а пользовались бы ими все ОТГ – получился бы дисбаланс. А это важно, потому что это услуга. То же можно сказать и о культурных учреждениях, центральных дорогах, элеваторах, предприятиях, куда съезжается весь район. Это также услуги – и бизнесовые, и хозяйственные, и административные. Если взвалить нагрузку на одну громаду и отдать в пользование всем – получится перекос.Так что для Близнюковской ОТГ вариант «один район – одна громада» на сегодняшний день является достаточно успешным решением, исходя из анализа средств и эффективного их использования. Объединенный бюджет Близнюков при наличии налоговой базы, имеющейся на сегодняшний день, – более ста миллионов. А это для нашей территории серьезные средства.– Оснований для истерики нет. И аргументов, как в других районах о том, что перестанет существовать райцентр, я не услышал. Разве что присутствует некий местечковый эгоизм. И это понятно: неприятно, что раньше ты жил в Близнюковском районе, а теперь – в Лозовском. Вместе с тем, полномочия районного совета, районной государственной администрации абсолютно никак не должны перекликаться с полномочиями громады. То есть члены громады никоим образом не привязаны к административной услуге, которую будут предоставлять эти органы.Однако есть переживания, и у меня в том числе, насчет того, как центральная власть использует райадминистрации. В чем их суть? Никто не понимает, зачем они. Какие функции они будут выполнять, если в проекте изменений в Бюджетный кодекс им будет отдано 40% налога на прибыль, которым сейчас распоряжаются областные советы? Почему их полномочия не могут исполнять советы? Зачем еще один орган? Есть опасения, что они не ликвидируются с той целью, чтобы сохранить вертикаль президента, чтобы как-то влиять на громады. А повлиять можно только средствами. И сегодняшние заявления – мол, не волнуйтесь, они просто будут заниматься вторичным звеном медицины, специализированным образованием – звучат как-то неубедительно. А если нет? А если в Бюджетный кодекс будут внесены изменения, и они будут получать налог на прибыль и распределять, допустим, образовательную субвенцию? Может быть такое? Кто даст гарантию, что нет? И тогда децентрализация превратится просто в укрупнение территорий.Уничтожены сельсоветы, уничтожены районы, снизились затраты на административный аппарат – я с этим согласен. Но все же административный аппарат при всем негативном отношении к нему общества услугу предоставляет. «Государство в смартфоне» – это отличная идея, но прямо завтра она внедрена в жизнь не будет. А жителям Близнюковского района, которые об интернете разве что только слышали, до центра добираться 70 километров.– Если исполнительная власть не перекинет еще какие-то полномочия на районные госадминистрации, то услуги, в которых нуждается население, абсолютно не будут от них зависеть и хуже не станут. Но кто даст гарантию, что данные полномочия не передадут РГА?Суть децентрализации в чем? Чтобы люди могли получить качественную услугу на незначительном расстоянии от места проживания. Если райгосадминистрациям дадут полномочия предоставлять услугу, она качественной не будет. Она не была качественной и в рамках одного района – Близнюковского. А представьте себе, что за этой услугой придется ехать еще дальше – в Лозовский район. Услуги – все и полноценно – должны предоставляться внутри громады. Но тогда возникает вопрос: что будет делать целый исполнительный аппарат – районные советы и районные администрации? Вот что вызывает беспокойство. Если они есть, если их не убирают, значит, они кому-то нужны.– Работа государственных учреждений в условиях карантина многому научила. Это практика онлайн-работы, когда все службы – Центр занятости, Пенсионный фонд, управление соцзащиты – почти два месяца работали, коммуницировали с людьми и между собой с использованием электронных ресурсов, в телефоном режиме и практически без очередей. И при этом люди получали субсидии, пенсии… В организации предоставления админуслуг должно быть сотрудничество всех госучреждений.– Вопрос непростой, и на нем очень легко спекулировать. С одной стороны, можно согласиться, когда говорят, что проезд в электричке стоит очень дешево и подорожавшие билеты – не такие уж и большие деньги. Но давайте посмотрим, для кого это небольшие деньги и кто электричками пользуется. Это те, у кого нет личного автомобиля, у кого пенсия 1500–1800 гривен, и не всегда хватает на хлеб. И когда заходит речь о том, чтобы поехать, например, в Харьков на медицинскую консультацию либо попробовать трудоустроиться, оказывается, что 50 гривен за проезд – это немалая сумма. Между тем все льготы легли на плечи местных бюджетов. А это сотни тысяч, а то и миллионы гривен, которые необходимо компенсировать «Укрзалізниці» за льготные перевозки. И если билет стоил, допустим, десять гривен, а теперь 20–30 гривен, то местный бюджет, из которого выделялось на льготников сто тысяч, теперь придется опустошать на 300 или 500 тысяч. А это значит, что не хватит на другие нужды – инфраструктуру, дороги, развитие.Я уже молчу о том, что «Укрзалізниця» ничего не предложила взамен. О более качественных железнодорожных услугах никто не говорит. Пусть нам это объяснят и, возможно, мы согласимся. Либо же давайте договоримся так: кто давал льготы, пусть тот и оплачивает – это прерогатива государства. Государство для того и существует, чтобы быть на стороне граждан, потому что библиотеки – это невыгодно, клубы – это невыгодно, школы – это невыгодно. Но если всего этого не будет, то и государство никому не нужно.– Конечно. А ведь из местных бюджетов содержатся и больницы, и внешкольные учреждения – кружки, музыкальные школы, дома творчества. На местных бюджетах держится вся культура: дома культуры, сельские клубы, библиотеки…– Есть вещи, которые необходимо изучать. Изучен ли вопрос, сколько потеряет местный бюджет Лозовой или Близнюков от компенсации за льготные перевозки? Во сколько раз выросли тарифы на проезд, во столько раз вырастут и расходы на погашение льготного проезда, который, кстати, рассчитан очень сомнительным образом. Громада этих расчетов не понимает. Почему миллион, а не полмиллиона? Говорят, мол, у вас столько льготников. А если они не пользовались железнодорожным транспортом? У «Укрзалізниці» нет четкого механизма расчета.– Здесь нужно говорить о преемственности власти. Нынешнему руководству области все-таки стоило бы поинтересоваться опытом предыдущей областной власти, которая обходилась без решений, которые шли во вред людям. Может, стоило поработать над этим вопросом вместе. Это на будущее, потому что подобных ситуаций может быть много – тарифы на коммунальные услуги, принятие решений по земельным вопросам и так далее.– Опять встает вопрос преемственности местной власти. Нужно общаться, говорить о проблемах, выяснять, почему они не решаются. Недостаточно просто снять начальника управления – нужно разобраться в сути вопроса. Детский садик действительно был построен еще в прошлом году. А что означает «ввести в эксплуатацию»? Это значит, что должен быть соответствующий документ. А такого документа до сих пор нет.В ходе строительства садика мы учитывали демографическую ситуацию на несколько лет вперед, поэтому возводили здание не на 50, как планировалось изначально, а на 150 мест. Переделывались проекты, выделялись дополнительные средства… И вот результат – двухэтажный красавец! Но чтобы ввести его в эксплуатацию, организатору необходимо свести вместе все ответственные стороны – энергетиков, газовые службы, коммунальные структуры, службы, которые выдают разрешительные документы. Необходимо организовать их работу, чтобы они друг друга понимали и слышали.– Необходимо решить, кто будет организатором процесса. У меня как у сельского головы таких полномочий нет. Я так понимаю, что сегодня за это отвечает управление капитального строительства ХОГА.Тому, что сегодня детский сад не введен в эксплуатацию, есть как объективные, так и субъективные причины. Но основная из них – отсутствие организации.– Скорее всего, это отсутствие навыков, умения организовать работу. Не знаю, от кого это зависит, поэтому критиковать не буду.– Люди довольны новой дорогой, проложенной к детскому садику, которая также стала украшением нашей территории. Сейчас дети разрабатывают проект развития близлежащей территории – парк будущего Дети даже заплатили свои деньги за квадрокоптер, чтобы получить вид сверху. Мы попросим студентов университета городского хозяйства, других харьковских вузов, разработать проект. Громада – в ожидании. Мы же Близнюки, дальше нас в Харьковской области только Барвенково. Мы привыкли сдерживать свои желания и эмоции до завтрашнего дня. Но садик будет – в этом году мы его в любом случае запустим, никто не допустит, чтобы здание простаивало.– Была бы территориальная громада, мы бы имели больше возможностей влиять на процесс. Был бы уже не сельский голова, а председатель ОТГ, а это и полномочия соответствующие, и финансы. И если у тебя достаточно полномочий, на тебя внимание обращают, к тебе прислушиваются.– Да, и 25 октября на местных выборах, надеюсь, все будет хорошо. Я имею в виду, что карантинные ограничения не помешают.