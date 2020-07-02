В Польше отменен обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают самолетом.

Так, польские пограничники напоминают, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС, там также нет обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу. Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требования карантина, пишет "Польское радио".На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польше все еще ограничен. Границу можно пересечь лишь в некоторых пунктах; с Украиной — в Дорогуске (с украинской стороны — Ягодин), Корчевой (с украинской стороны — Краковец), Гребенном (с украинской стороны — Рава-Русская) — и Медике (с украинской стороны — Шегини).Напомним, с 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной. Соответствующее решение приняло польское правительство 30 июня, сообщает Dziennik Polski.