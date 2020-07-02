Озеленители и дворовые рабочие продолжают благоустраивать дворы в разных районах Харькова.

В частности, сейчас благоустраивают двор, общей площадью более 8 тыс. кв. м, в Немышлянском районе, в районе домов по ул. Олимпийской 7, 7-а и 9.Как сообщила начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Немышлянского района Лариса Горденко, весной в этом дворе посадили 22 дерева, выполнили обрезку 68 деревьев и 300 кустов. Потом разбили две новые клумбы, планируется обустроить еще одну и рокарий (каменистый сад). На клумбах высадили три тысячи цветов, и эта работа продолжается.- Установили некоторые элементы благоустройства - яблоко, большую тыкву, клубнику. Однако изюминка, которая станет приятным сюрпризом для всех жителей этих трех многоэтажек по улице Олимпийской, еще впереди. Это будет своеобразная благодарность от коммунальщиков людям. Потому что они не только ценят работу дворников и озеленителей, но и всячески нам помогают. Жильцы у нас очень хорошие, они заботятся о своем дворе, и мы им очень благодарны, - подчеркнула Лариса Горденко.Начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» отметила, что во дворе гуляет очень много детей, поэтому на игровой площадке установят новую песочницу и малые формы.- Я думаю, что дети будут довольны и рады. Еще будем расширяться - посадим кустарники, розы. Работы еще предстоит очень много, но мы справимся и покажем результат, - отметила Лариса Горденко.