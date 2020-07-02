13 мая на заседании Изюмского горрайонного суда Харьковской области адвокат Владимир Санжаревский отказался надевать маску. Спустя две недели на него составили протокол, в конце июня суд обязал заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Об этом KHARKIV Today рассказал сам адвокат Санжаревский. Он говорит, что вел себя примерно.- Я не мог туда попасть без маски. Чтобы зайти в суд, нужна маска. Да и с уважением к людям я только в маске и заходил. В зале заседания мне было неудобно. Очки у меня запотевали. Я говорил, что я ничего не вижу. В постановлении суда звучит так: Санжаревский зашел без маски, на замечание судьи демонстративно отказался ее надеть. Это аргументация постановления суда. Но это же неправда. Это искажение объективных обстоятельств, — пояснил Санжаревский. — Судья сказал: наденьте маску, если через пять минут не наденешь маску, я вызову полицию. Это дословно. Это такая, извините, угроза. Это не полномочия судьи. Это должны были делать полицейские.По его словам, в зале заседания без маски находился и сам судья, Михаил Одарюк, и его секретарь. Во время перерыва пришли полицейские, однако протокол на адвоката не составили — просто попросили написать объяснительную. Они также, говорит защитник, были без масок.- Они спрашивают у меня: это вы без маски? А я сижу в маске, говорю: я. Они ничего не требовали, протокол не составили на меня, просто сказали написать объяснение. И я написал. После этого сказали, что я свободен, — вспоминает Санжаревский.Затем протокол все-таки составили, но с нарушениями. Адвокат узнал о его существовании спустя две недели, составлен был другими полицейскими.- Событие было 13 мая. Полицейские составили протокол 27 мая. Поручил командир другим полицейским, участковому - Бондаренко и Змиевскому - составить на меня протокол. Они, нарушая закон, составили протокол. В законе четко написано, что протокол должны составить на протяжении 24 часов и те, кто зафиксировал это. А это пришли другие люди, которые ничего не видели и не слышали, через две недели. Кто подал жалобу - никто не знает. Но я подозреваю, что судья. Протокол попал в админматериалы, но производство открыли не поэтому. Я думаю, совсем по другой причине. То, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. То, что я повел себя, как равный со всеми участниками процесса. Я им сказал: почему вы как председательствующий без маски и ваш секретарь, а я и все остальные должны быть в масках, - возмущается Санжаревский.Адвокат не согласен с решением суда и уже подал жалобу в Харьковский апелляционный суд. Штраф платить не планирует.