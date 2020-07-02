Военнослужащим в зоне боевых действий на Донбассе дадут американские противотанковые комплексы Javelin.

Об этом заявил главнокомандующий Генштаба Руслан Хомчак в интервью АрміяInform в четверг, 2 июля."Джавелины" получат бригады ВСУ при заходе по ротации в район боевых действий. Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне перед заходом на Донбасс, "активно отрабатывается тактика применения "джавелинов", говорит Хомчак.- Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Лично хочу убедиться, что наши воины могут эффективно применять эти ПТРК. <...> Кроме того, при подготовке этой бригады к ротации отработаем и применение беспилотников Bayraktar с боевым поражением цели, - уточнил главнокомандующий.По его словам, в армии уже немало подготовленных расчетов для работы с Javelin, но не уточняет конкретное число: "Сколько их? Тайна".Напомним, что ранее в США отгрузили Javelin для отправки в Украину. Оборудование стоимостью более 60 миллионов долларов передадут украинской стороне в рамках военной помощи.Затем ВСУ получили новейшие ракеты Javelin на $27 млн. Это первая партия груза в рамках пилотного проекта по программе правительства США Международные военные продажи.