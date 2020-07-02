Двум фигурантам дела назначили залог в размере 100 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что в Харькове двое мужчин организовали интернет-магазин по продаже наркотиков. Злоумышленники размещали информацию о наличии в них психотропного вещества, договаривались с потенциальными покупателями. Оплату получали на банковские карточки.В ходе обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, правоохранители обнаружили свертки с кристаллическим веществом и технику, с помощью которой осуществлялась продажа - мобильные телефоны и ноутбук.Если вина мужчин будет доказана в суде, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.