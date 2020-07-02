Помимо диет и спорта похудеть помогает сон определенной продолжительности, благодаря которому нормализуется гормональный баланс. В свою очередь недостаточный сон увеличивает риск появления избыточного веса.

Когда разговор заходит о похудении, его наиболее действенным рецептом называют сочетание физических упражнений и здорового питания. Но хотя это правильно, похудеть помогают не только диеты и спорт. Одним из самых эффективных способов сделать фигуру более стройной является сон.Хороший сон имеет решающее значение для всех процессов в организме, ведь именно в течение ночи наше тело восстанавливается, «перезагружается». Качественный ночной сон может способствовать потере жира, приводит мнение экспертов журнал Fit for Fun.- Полноценный отдых ночью оптимизирует работу мозга, улучшает психоэмоциональное состояние, физическое здоровье, восстанавливает сердце и кровеносные сосуды. Также он помогает сбалансировать гормональный баланс. Это особенно верно для гормонов грелина и лептина, контролирующих чувство голода и сытости, - рассказала Ризвана Султана, преподаватель медицины сна в Техасском университете.По словам специалиста, если человек спит слишком мало, уровень грелина увеличивается, а лептина – уменьшается. Это усиливает чувство голода весь следующий день, значит, потребление пищи возрастает. Самое неприятное, что человек не контролирует переедание: ест больше, чем действительно нужно организму.Достаточный сон, помимо нормализации соотношения грелина-лептина, способствует большей выработке гормона роста, стимулирующего рост мышц. Развитая мышечная масса очень важна, если нужно похудеть.Сколько нужно спать, чтобы похудеть в долгосрочной перспективе? Д-р Султана рекомендует спать по семь-девять часов каждую ночь.- Сон такой продолжительности имеет решающее значение, чтобы избежать дневной усталости, которая мешает быть физически активным, нарушает ежедневный ритм, негативно влияет на выработку важных гормонов, - говорит специалист.Чтобы улучшить качество сна, эксперт рекомендует хорошо проветривать спальню, не употреблять кофеин во второй половине дня, избегать потребления чрезмерно жирной пищи и алкоголя.