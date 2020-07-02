В Госдарственное бюро расследований начали обращаться пострадавшие от жестоких пыток в райотделе.

Следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлицкого отделения Нацполиции в Киевской области, который подозревается в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).Следствием установлено, что во время событий, которые происходили в ночь с 23 на 24 мая 2020, полицейский по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и периодически закрывал дыхательную трубку.После начала досудебного расследования в Государственное бюро расследований стали обращаться пострадавшие, которые сообщили о новых фактах пыток.По данным следствия, в начале января 2020 работники Кагарлицкого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.