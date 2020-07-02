Пожарным удалось спасти от огня два автомобиля.

Ночью 2 июля на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в помещении автосервиса в Киевском районе ХарьковаКак сообщили в пресс-службе ГСЧС, к месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей в боксе автосервиса горел автомобиль «Toyota Land Cruiser»Спустя менее чем пол часа после вызова, пожар был полностью ликвидирован. От уничтожения огнем спасено 2 автомобиля «Toyota Land Cruiser» и «Hyundai KONA».Причина возникновения пожара устанавливается.