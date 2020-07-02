Видела в «Вечернем Харькове» информацию, что сейчас на Харьковщине работает восемь пунктов пропуска через государственную границу. Подскажите, пожалуйста, где можно пересечь границу пешком? Можно ли украинцу на личном авто выехать в Россию? Каков порядок въезда иностранцев на территорию Украины? И еще, работает ли харьковский аэропорт? Валентина Сергеевна

Как разъяснил заместитель начальника управления обеспечения таможенного контроля и оформления Слобожанской таможни Геннадий Веселовский, в настоящее время действующие пункты пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка - Нехотеевка», «Юнаковка - Суджа», которые расположены в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы, закрыты для пешеходного сообщения. Кабмином рассматривается вопрос о возобновлении пересечения таможенной границы гражданами пешком.По имеющейся информации, в РФ в настоящее время отсутствуют изменения в части смягчения карантинных мероприятий – въезд иностранцев, в том числе украинцев, разрешен только отдельной категории граждан.Что касается въезда иностранцев в Украину, то на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины, а также признанных беженцами или тех, кто нуждается в дополнительной защиты) без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением Covid-19. Предусмотрена обсервация.В международном аэропорту Харьков на сегодняшний день начали действовать пункты пропуска для воздушного сообщения «Харьков», «Сумы», «Сокольники» для пассажирских и грузовых типов перевозок. Восстановление перевозки пассажиров воздушным транспортом будет осуществляться в первую очередь в страны с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией.Напомним, на сегодняшний день в зоне действия Слобожанской таможни открыты:– международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка - Нехотеевка» (временно прекращено пешеходное сообщение);– международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Юнаковка - Суджа» (временно прекращено пешеходное сообщение);– международный пункт пропуска для воздушного сообщения «Харьков»;– международный пункт пропуска для железнодорожного сообщения «Тополя - Валуйки»;– международный пункт контроля для железнодорожного сообщения «Купянск-Сортировочный»;– международный пункт контроля для железнодорожного сообщения «Харьков-Сортировочный».– международный пункт пропуска для воздушного сообщения «Сокольники».– международный пункт пропуска для воздушного сообщения «Сумы».