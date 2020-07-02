За полгода Минфин привлек в госбюджет заимствований на 259,5 млрд грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 153,6 млрд грн (99,9% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте 61,7 млрд грн (1,6 млрд долларов и 0,3 млрд евро). Из внешних источников привлечено 105,8 млрд грн (100% от плана), в том числе 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых, 1,350 млрд грн (50 млн долл) - средства займа МБРР в пределах проекта Модернизация системы социальной поддержки населения Украины.Получены также 55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) кредита МВФ по программе Stand-by 2020 и 15 млрд грн (500 млн евро) займа с макрофинансовой помощи ЕС.При этом платежи по погашению госдолга в 2020 году составили 156,2 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию - 61,4 млрд грн (89,7% плана).