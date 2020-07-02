Троллейбусы №19 и 24 временно изменят маршрут, а №20 - не будет ходить.

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Познанской, будет запрещено с 8:00 до 21:00 3 июля.Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом пр. Юбилейного.Для объезда закрытого участка будет организовано двухстороннее движение транспорта по полосе встречного направления.Кроме того, с 8:00 до 21:00 4 июля будет запрещено движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Гвардейцев-Широнинцев при движении в сторону пр. Льва Ландау. Для объезда закрытого участка также будет организовано двухстороннее движение транспорта по встречной полосе.Поэтому 3 и 4 июля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «602 м/р». Троллейбусы будут курсировать так:№19: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;№24: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев-Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка»;№20 - временно не курсирует.