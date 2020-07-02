В Барвенково с наступлением лета потребление воды увеличилось с 1 тыс. 200 куб.м в среднем по городу до 2 тыс. 100 куб.м в сутки.

Об этом сообщил барвенковский городской голова Александр Бало, пишет местное издание.Как отметил Бало, большое количество воды используют частники, которые поливают свои огороды. В результате давление в магистрали падает, и от недостатка воды страдают жители многоквартирных домов. Кроме этого, большое количество воды разворовывается, так как забирается без учета.По словам Бало, с 1 июля вся система водопровода и канализации в поселке перешла под управление громады.Если мы не сделаем должных выводов, то можем навсегда лишиться централизованного водоснабжения и канализации, потому что никакой бюджет не выдержит таких колоссальных убытков из-за воровства и неплатежей за воду. Ситуация вынуждает горсовет пойти на непопулярные меры, - заявил Бало.В городе 4 тыс. 300 зарегистрированных абонентов центрального водоснабжения.