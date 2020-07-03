Я контактировал с человеком, у которого впоследствии подтвердился Covid-19. Могу ли я пройти бесплатное тестирование? Кто вообще имеет право сделать бесплатный тест на коронавирус? И что для этого нужно? Николай

Национальная служба здоровья Украины назвала список категорий людей для бесплатного тестирования методом ПЦР или ИФА на Covid-19.Как разъяснила директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины Татьяна Бойко, в Украине сегодня не предусмотрено бесплатное массовое тестирование на коронавирус. Государство оплачивает анализ только нескольким категориям:– людям, которые имеют симптомы коронавирусной болезни. Их тестируют сразу при подозрении;– людям, которые контактировали с больными Covid-19. Они должны сделать тест на 14-е сутки после контакта;– пациентам с пневмонией;– пациентам, которые нуждаются в плановой госпитализации или операции. Тесты (ИФА или ПЦР) делают непосредственно перед госпитализацией или операцией. В случае позитивной реакции при тестировании методом ИФА пациент должен обязательно пройти еще один тест методом ПЦР. Решение о госпитализации принимают, если тест негативный;– медикам и другим сотрудникам больниц, где предоставляют помощь пациентам с Covid-19. Тест им проводят раз в 14 дней;– работникам лабораторий, которые исследуют образцы из дыхательных путей, полученные от больных Covid-19, и сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы, которые участвуют во вскрытии тел умерших. Тест проводится раз в две недели;– сотрудники Национальной гвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы, другие медицинские работники и фармацевтические сотрудники – раз в 30 дней.Чтобы пройти тест бесплатно, нужно иметь направление от своего семейного или лечащего врача на госпитализацию или операцию. Процедуру могут проводить на дому.– Отбор мазков осуществляется непосредственно в заведении здравоохранения или по месту пребывания пациента с помощью мобильной бригады. Врачи, в том числе скорой помощи, могут вызвать пациенту мобильную бригаду для забора биоматериала для тестирования методом ПЦР. Пациенту не нужно самостоятельно осуществлять транспортировку образцов материалов для тестирования на наличие коронавируса методом ПЦР в лаборатории центров Министерства охраны здоровья, – пояснила Татьяна Бойко.Отметим, ИФА-тест определяет иммунную реакцию на вирус, уровень антител. С помощью него можно выявить, болеет ли человек коронавирусом в данный момент или уже переболел. ПЦР-исследование выявляет вирус, его генетический материал. Оно предназначено для ранней диагностики коронавируса, когда еще нет симптомов.