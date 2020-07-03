Завтрак – это святое. Во всяком случае, по мнению диетологов. А если утром нет ни времени, ни желания готовить, можно обойтись простым блюдом на скорую руку. Предлагаем несколько незатейливых рецептов.

Натереть 30 граммов твердого сыра (очень хорош в этом блюде сулугуни). Налить в миску холодной воды, окунуть в нее половину листа тонкого лаваша (держать пару секунд, иначе разлезется) и сразу положить его на горячую сковородку, в которой уже растопился 25-граммовый кусочек масла. Выливаем на лаваш яйцо, посыпаем сыром и заворачиваем концы, как бы укутывая его. Через пару минут переворачиваем – подрумяниваем. Подаем закуску с зеленью.Меленько нарезать пучок зеленого лука. В стакан кефира добавить половину чайной ложки соды, размешать, вылить в миску. Отправить туда же яйцо, соль (по вкусу), стакан муки. Размешать до однородной консистенции и озеленить, т.е. добавить зеленый лук. Жарить на медленном огне на растительном масле. Получаются изумительные витаминные оладушки, которые, кстати, и в холодном виде весьма привлекательны.Нарежьте куриное филе (индюшиное тоже подойдет) полосками толщиной примерно один сантиметр, поджарьте до румяности с добавлением специй, отрубей и кунжута. Нашинкуйте пекинскую капусту и смешайте ингредиенты. Вместо пекинки можно брать другие любимые овощи, например, помидоры, листовой салат, сырую морковь, тыкву. Заправку для салата приготовить очень просто – смешать чайную ложку горчицы, две чайные ложки свежевыжатого лимонного сока, столовую ложку растительного масла.Взбейте в блендере неполный стакан молока, столько же йогурта, один банан (его надо предварительно порезать), четверть стакана овсяных хлопьев. Для пущей радости можно дополнительно витаминизировать смесь свежими или морожеными ягодами. Пять минут – и быстрый завтрак для эстетов готов. Быстрее разливайте по бокалам, то есть по стаканам. Чтобы сделать продукт более сытным, можно добавить в смузи кедровых или любых других орешков.