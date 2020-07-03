Кабинет министров Украины разрешил не проходить двухнедельную обсервацию или самоизоляцию по возвращению из стран так называемого красного списка. Главное условие - проведение анализа на коронавирус.

Соответствующее постановление (№522 от 25 июня 2020 года) опубликовано на правительственном портале, пишет Liga.net.Документ предусматривает, что обсервация или самоизоляция прекращается в случае получения негативного результата тестирования на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).Обязательное условие освобождения от 14-дневного карантина - проведение анализа после пересечения границы. Предоставление справки, полученной в медицинских учреждениях за границей, не освобождает от обсервации и самоизоляции по возвращению в Украину.На обсервацию или домашнюю самоизоляцию под контролем мобильного приложения "Дій вдома" направляются иностранцы и граждане Украины, которые прибыли из стран со значительным распространением Covid-19. Также на карантин направляются граждане таких стран, если они не докажут, что последние 14 дней находились на территории стран зеленого списка. Список стран регулярно публикует Министерство охраны здоровья.Кабинет министров отменил также обязательную обсервацию или самоизоляцию для жителей ОРДЛО и Крыма. Пропуск без обсервации разрешен абитуриентам и гражданам при наличии отрицательного теста на коронавирус, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на министра охраны здоровья Максима Степанова.