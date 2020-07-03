Показатели Украины по заболеваемости коронавирусом не позволяют стране активно включаться в диалог по открытию границ, в частности со странами ЕС.

– Еще до 1 июля мы понимали, что чуда не произойдет и все границы не откроются. Но это связано не только с Украиной – по всей Европе очень разная динамика по заболеванию. И в Украине динамика очень разная. Это абсолютно не политический процесс, – сказала в интервью «Интерфакс-Украина» вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. – Методология, по которой Европейская комиссия делают оценку в Шенгенской зоне, чисто техническая и базируется на количестве больных на 100 тысяч населения.По словам вице-премьера, ведется постоянный диалог.– Это, возможно, не будет какое-то одномоментное действие, будет постепенный процесс открытия границ, и он зависит, в том числе, от наших статистических показателей, которые пока что не позволяют нам активно включаться в диалог об открытии границ, – резюмировала Ольга Стефанишина.