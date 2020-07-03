Рост доходов украинцев завершился. Ситуацию не спасает даже резкое повышение объемов социальной помощи.

Реальные доходы украинских граждан в результате экономического кризиса 2020 года остановили свой рост и в ближайшее время увеличиваться не будут. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном Национальным банком Украины.«Весной 2020 года остановился рост реального располагаемого дохода домохозяйств», – говорится в документе.При этом впервые с 2016 года зарплата украинцев упала на 0,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года из-за низкой деловой активности и падения спроса на рабочую силу в условиях кризиса. Ситуацию с ростом доходов не спасло даже резкое повышение объемов социальной помощи от государства – пособий, доплат к пенсиям и их индексация.– Это не имело значительного положительного влияния на доходы населения, – констатировали в Нацбанке.Также на доходах сказалось падение заработной платы трудовых мигрантов: только за март-апрель она снизилась на 9% в долларовом эквиваленте.– Таким образом, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии короновируса будет сдерживать восстановление рабочих мест, – отмечают в НБУ.Напомним, зарплаты в Украине значительно снизились из-за карантина и спровоцированного им экономического кризиса. При этом возвращение уровня зарплат хотя бы к докарантинному периоду займет очень много времени.