Пенсионеры смогут купить аж на две буханки хлеба больше. С 1 июля традиционно вырос прожиточный минимум, а с ним и пенсии – в Харьковской области в среднем на 22 гривны 60 копеек. Кто попал под перерасчет, выяснял «Вечерний Харьков».

С 1 июля в Украине повысился размер прожиточного минимума, в связи с чем изменились некоторые социальные выплаты, в том числе и пенсии.Так, с начала этого месяца общий прожиточный минимум на одного человека в месяц увеличится на 91 гривну и составит 2118 гривен. Для детей до шести лет – 1859 грн (+80 грн); для детей от шести до 18 лет – 2318 грн (+100 грн); для трудоспособных – 2197 грн (+95 грн); для утративших трудоспособность – 1712 грн (+74 грн).Как сообщила «Вечернему Харькову» заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Татьяна Пипченко, перерасчет традиционно делается два раза в год – в июле и в декабре.– Поскольку размер минимальной пенсии равен прожиточному минимуму для нетрудоспособных, она тоже с 1 июля выросла с 1638 до 1712 гривен. До такой же суммы увеличилась и социальная пенсия, которую получают люди, достигшие пенсионного возраста, но не наработавшие достаточно стажа, – разъясняет Татьяна Пипченко. – Также были пересчитаны все пенсионные надбавки и повышения, привязанные к прожиточному минимуму, – инвалидам войны, участникам боевых действий со статусом ветеранов войны, чернобыльцам и так далее.Кроме этого, пересчитали выплаты для граждан, у которых стаж больше необходимого: для мужчин – более 35 лет, для женщин – более 30 лет. Эта категория пенсионеров получит 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Пока что эта сумма составляет 16,38 грн, а с 1 июля увеличится до 17,12 грн. Также повысится надбавка пенсионерам за стаж более 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Она составит 1% от минимальной пенсии, то есть 17,12 грн.На Харьковщине, по словам Татьяны Пипченко, пенсии в среднем выросли на 22 гривны 60 копеек.– Всего 616 тысяч человек получат повышенные пенсии. Но у кого-то повышение составит две гривны, а у кого-то – 30. В среднем – 22,60 грн, – уточняет она.Между тем Пенсионный фонд Украины заявил об отмене льготных пенсий из-за нехватки денег. Кабмин решил запустить в 2021 году новую пенсионную реформу, в рамках которой планируется перейти на накопительную систему. В процессе чиновники задумали значительно уменьшить количество льготных пенсий, получатели которых имеют право выходить на заслуженный отдых раньше срока. Вполне возможно, что выплаты для льготников отменят совсем.Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, первыми почувствуют изменения получатели досрочных льготных пенсий. Их количество значительно уменьшится. Кроме того, прекратится назначение пенсий за выслугу лет. Такие выплаты сохранят для узкого круга лиц, и они будут покрываться за счет бюджета, а денег в казне не хватает.Уменьшить расходы собираются путем повышения пенсионного возраста и необходимого стажа для женщин. Так, с 2021 года для выхода на пенсию украинкам необходимо будет отработать минимум 28 лет, при этом каждый год цифра будет увеличиваться, пока к 2028 году не достигнет 35 лет.