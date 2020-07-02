Правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого, уроженца Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 22 апреля текущего года в Киевское отделение полиции поступило сообщение о том, что по улице Дача было обнаружено тело 51-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела, которые установили в результате следствия, что из квартиры убитого были похищены вещи.Следователи открыли по данному факту уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой)2 июляв ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Киевского ОП установили личность 37-летнего уроженца Азербайджана, который, по версии следствия, обоснованно подозревается в совершении преступлений. Мужчина ранее проблем с законом не имел.Сейчас решается вопрос о его задержании и сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления.Согласно санкции статьи ему грозит тюремное заключение на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества