Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове группу, которая занималась изготовлением короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов для сбыта на территории региона.

Как сообщает пресс-служба СБУ, по данным следствия, в состав группировки входило трое выходцев из стран Южного Кавказа. Злоумышленники закупали стартовые и шумовые пистолеты и переделывали их в боевые. Для изготовления патронов они использовали картечь от охотничьего оружия.Основными клиентами фигурантов были представители криминальных кругов.Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта самодельного пистолета и патронов к нему, который, по заключению экспертов, является огнестрельным оружием и боевыми припасами, пригодными для стрельбы.Сотрудники СБУ задержали двух организаторов группы по месту их проживания в областном центре. В их домах и автомобилях изъято пять единиц огнестрельного оружия, две боевые гранаты РГД-5 с запалами и патроны кустарного производства.Сейчас решается вопрос о сообщение всем трем участникам группировки о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причастности фигурантов к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.