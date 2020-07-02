71-летний сотрудник коммунального предприятия пытался устранить аварию.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, авария случилась рано утром на насосной станции КП "Харьковские тепловые сети". В результате прорыва горячей воды погиб 71-летний сотрудник предприятия, который пытался самостоятельно устранить аварию.Прибывшие на место спасатели ГСЧС откачали кипяток из помещения, однако спасти мужчину не удалось.Сейчас правоохранители инициировали расследование происшествие, которое квалифицировали по ч.2 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).