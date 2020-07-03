Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет

Как сообщают в областной прокуратуре, житель Авдеевки, вступил для службы в незаконное вооруженное формирование самопровозглашённой так называемой «ДНР», а именно - танкового батальона министерства обороны «ДНР».Отделом военного комиссариата обвиняемому был выдан военный билет, военная формой и огнестрельное оружие.В течение августа-ноября 2016 года мужчина осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области. Задержали подозреваемого во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте Гоптовка.По согласованию с Дергачевской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины по ч. 2 ст. 260 УК (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.