В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц Государственной экологической инспекции в Харьковской области. Чиновники обвиняются в получении неправомерной выгоды.

Как сообщают в пресс-службе ГБР, Следствием установлено, что должностные лица Государственной экологической инспекции в Харьковской области требовали и получили от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 000 гривен за уменьшение штрафов по результатам проверки государственного предприятия, а также непринятие в дальнейшем мер по назначения проверок предприятия.В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.