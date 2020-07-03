Следователи проводят расследование обстоятельств происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 2 июля около 23:45 на автостоянке возле станции метро «Студенческая», 24-летний водитель автомобиля «Opel Vivaro» задел боковой частью кузова 9-летнего ребенка, который неожиданно стал перебегать стоянку. Водитель двигался со стороны улицы Валентиновской в направлении улицы Героев Труда со скоростью около 20 км/ч.В результате аварии мальчика пришлось госпитализировать с переломом ноги.На данный момент следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Все обстоятельства аварии устанавливаются.