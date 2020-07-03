Дорожное покрытие ремонтируют на ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до ул. Гвардейцев-Широнинцев.

Ранее были восстановлены участки улицы от ул. Академика Павлова до ул. Шевченко (около 2 км) и от ул. Гвардейцев-Широнинцев до ул. Светлой (более 1 км). Теперь запланировано обновить еще около 1 км асфальтобетона.Как сообщил мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук, во время ремонта были выполнены все подготовительные работы, заменены дождеприемники. Всего на этом участке будет уложено более 2,5 тыс. т асфальтобетона. На время работ проезд транспорта запрещен, движение планируется открыть в субботу.По словам мастера «Дорремстроя», дорожное покрытие также планируется обновить на ул. Мира, ул. Бекетова и в пер. Ивана Каркача.- В этих районах будет ограничено движение. Так что просим водителей принять ситуацию во внимание и временно потерпеть неудобства. Мы работаем в тяжелых условиях, на улице жарко, но мы стараемся в срок выполнить работы, чтобы наши автомобилисты ездили по хорошим дорогам, - отметил Михаил Микитчук.