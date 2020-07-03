Обезвреживать и утилизировать опасные отходы, в том числе медицинские, планируют начать на Дергачевском полигоне уже до конца 2020 года в КП «Муниципальная компания обращения с отходами».

Об этом 2 июля в Харьковском пресс-клубе сообщил директор предприятия Юрий Суярко.По его словам, на сегодняшний день в Харькове практически не проводится такая работа. Несколько частных компаний города имеют лицензию на сбор и хранение опасных отходов, и всего одна из них оснащена оборудованием для его утилизации, и то в небольших объемах.- Наша компания год назад приобрела очень мощное оборудование для обезвреживания отходов, в том числе медицинских, после коронавируса, которое может полностью удовлетворить потребности города в этом деле. В настоящее время мы его тестируем, проходим оценку воздействия на окружающую среду. Также нам необходимо провести общественные слушания по этому вопросу, но в связи с карантином этот процесс немного откладывается, но после получения положительного результата слушаний компания сможет подать документы на получение лицензии по работе с опасными отходами, - сообщил Юрий Суярко.По его словам, Харьков сможет получить лицензию предположительно в октябре 2020 года.Кроме того, по словам Юрия Суярко, совместно с Муниципальной компанией в рамках Бюджета участия (Общественного бюджета) реализуется проект одной из общественных организаций по утилизации опасных отходов.- Вскоре будет объявлен тендер на уборку опасных отходов и установку в городе контейнеров для сбора батареек и медицинских отходов. Пока мы разместим такие контейнеры в оживленных местах, например, возле выходов из станций метро, - отметил директор компании.Он подчеркнул, что также сейчас решается вопрос о включении этой работы в тариф по вывозу ТБО. Для этого предприятию необходимо провести исследования и посмотреть, какой процент опасных отходов входит в общий объем вывозимых ТБО, от чего и будет зависеть плата.