Показатель заболеваемости в Украине приблизился к критическому уровню в 60 активных больных на 100 тысяч населения, но даже в случае его роста тотальный карантин вводить не будут.

Об этом 3 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов.- Что касается показателя 60 активных больных 100 тысяч населения, - сейчас мы находимся уже на уровне, сегодня утром, 59,7 на 100 000 населения. Мы использовали этот показатель исключительно для определения о проведении внешнего независимого оценивания. И мы его считали состоянию на 22 июня. Если бы этот показатель перешел 60, тогда бы принимали решение о переносе ВНО, - сказал он.Министр напомнил, что в Украине сейчас адаптивный карантин, и власти на местах сами решают, какие ограничения вводить или отменять.Он также сообщил, что наиболее напряженная ситуация сейчас в западных регионах Украины - Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.Всего 11 регионов, где показатели не соответствуют приемлемым. Поэтому по представлению главных санитарных врачей этих областей была усилена карантинные мероприятия.