С 3 июля страна вводит обязательный карантин для украинцев.

Польша "передумала" и возобновила карантин для авиапассажиров из Украины. Ранее это решение было отменено 1 июля, сообщается со ссылкой на распоряжение главы МВД Польши.По состоянию на 1 июля Украина не была указана в списке стран, по возвращении из аэропортов которых, пассажиры должны пройти двухнедельную обсервацию.В распоряжении МВД также добавлены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы. Речь идет о учениках, студентов различных форм обучения, слушателей учреждений последипломного образования, аспирантов, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше. Не отбывать обсервацию также могут лица, проводящие научную или исследовательскую работу в Польше.