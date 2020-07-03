До сих пор неизвестно, какие именно меры профилактики действенны в борьбе с коронавирусом.

Мы не сможем уничтожить вирус, пока у нас не будет вакцины, считает ведущий немецкий вирусолог, профессор вирусологии и директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик. При этом он уточняет, что до сих пор не создано ни одной эффективной вакцины против существующих в мире четырех эндемических коронавирусов человека. По этой причине следует смириться с тем, что SARS-CoV-2 прочно интегрирован в нашу повседневную жизнь.Вирусолог утверждает, что существуют два фактора, которые специфичны для респираторных вирусов или для коронавирусов. Это близость и время. Находясь длительное время рядом с зараженным риск повышается многократно. Опасность дополнительно усиливается в закрытых помещениях, поскольку отсутствие ветра и солнца означает, что капельки вируса могут лучше сохраняться в воздухе.Защитные маски работают только в случае их правильного использования, то есть регулярной замены или обеззараживания.Дезинфекция играет второстепенную роль, потому что SARS-CoV-2 — это воздушно-капельная инфекция, а не контактная. Однако если человек чихает или кашляет в руку, а затем открывает дверь, может быть инфицирование, если при этом еще и коснуться слизистых оболочек. Но это не главный маршрут передачи.— Мы должны начать жить с вирусом. Это означает, что мы должны понять, какие меры наиболее эффективны. Некоторые говорят, что это маски, другие выступают за ограничение контактов или запрещают массовые мероприятия. Но на данный момент мы точно этого не знаем. Изначально были приняты много разных мер быстро и одновременно. Теперь важно понять, что лучше всего блокирует вирус. Только когда мы это поймем, мы выйдем на правильный путь, — считает Хендрик Штрик.