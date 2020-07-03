Очередной чиновник попался на взятке – он требовал 300 тысяч гривен от своей подчиненной за сохранение ее на должности. Злоумышленник может на десять лет угодить за решетку. А пока решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской облсти, и.о. директора Харьковской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы подозревается в требовании ежемесячной платы от подчиненной за то, чтобы та гарантированно оставалась на своей должности.– 12 июня 34-летний исполняющий обязанности директора региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы требовал от своей подчиненной... ежемесячную неправомерную выгоду в размере 300 тысяч гривен за то, чтобы женщина беспрепятственно оставалась на своем посту, – сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области. – В дальнейшем руководитель сказал, что подчиненная обязана предоставить ему 60 тысяч гривен за то, что он позволил ей работать на занимаемой руководящей должности в мае 2020 года. Злоумышленник угрожал женщине, что в случае непредоставления ему указанной суммы за май, она будет уволена, поскольку у него есть претенденты, которые могут заплатить 80 тысяч гривен,1 июля следователи Новобаварского отдела полиции с участием оперативных сотрудников СБУ провели санкционированные обыски по месту работы подозреваемого и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.