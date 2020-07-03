Общение с людьми, поддержка в решении проблем и взаимодействие в реализации новых проектов – на днях народный депутат Украины Юлия Светличная посетила с рабочей поездкой Харьковский район. Встретилась с местными жителями и приняла участие в веломарафоне «Молодежь за Украину!».

Народный депутат Украины Юлия Светличная посетила Харьковский район области, где провела встречи с представителями громады. Обсудили возможности решения существующих проблем района и взаимодействие в реализации ряда будущих инициатив.– Общаемся с людьми в Харьковском районе. Говорим о будущем. Нужно слышать друг друга, ведь взаимное доверие – всегда на пользу дела. Ценю искренние встречи, – говорит народная избранница.Также Юлия Светличная поддержала веломарафон, который прошел в Харьковском районе. Это стало сюрпризом для организаторов велопробега и участников мероприятия.– Замечательный день, полный приятных неожиданностей. Впервые в Бабаях мы организовали и провели общий для жителей соседних населенных пунктов велопробег «Молодежь за Украину!» (длина маршрута – четыре километра), который посвятили празднованию Дня Конституции Украины и Дня молодежи, – рассказывает сотрудница бабаевского поселкового Дома культуры Наталья Плотник. – Разместили информацию в социальных сетях и с нетерпением ждали участников мероприятия. Было интересно узнать, кто откликнется на наше предложение отметить совместно эти праздники. И вот результат. В велопробеге приняли участие представители Бабаев, Покотиловки и даже Харькова. Но самой большой неожиданностью для всех нас – организаторов и участников мероприятия – было прибытие на велопробег народного депутата Украины Юлии Светличной и ее команды! С большим удовольствием пообщались с Юлией Александровной, сделали фото на память и зарядились ее жизнеутверждающей энергией. Так что праздник удался. Движемся вперед – к воплощению в жизнь новых проектов, которые мы сегодня вместе придумали во время нашего знакомства и общения.