По мнению политолога Никиты Трачука, областная власть проигнорировала мнение людей и выводы экспертов.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер поддержал административно-территориальную реформу, предлагаемую Слугами народа, в соответствии с которой Харьковский регион будет поделен на четыре района. Сегодня таких районов в области - 27.По мнению Никиты Трачука, власти проигнорировали заключение профессионалов и мнение людей. Об этом политический эксперт написал на своей странице в Facebook."Отмечу, что точка зрения рабочей группы в Харьковской области по поводу нового деления региона не единожды новой властью попросту игнорировалась. Именно эта группа предлагала сформировать 7 районов с приблизительно равным распределением населения, социальной инфраструктуры, etc. Но центр, как это нередко бывает, на мнение региона "забил". По итогу выйдет, что Харьковский район по количеству жителей будет больше, чем все 3 оставшиеся вместе взятые".Трачук считает, что суть такого разделения - сокращение социальных расходов, количества школ и больниц, а с любыми проблемами людям из других районов придётся ехать в Харьковский район, где будет сосредоточена вся инфраструктура."Политика в стиле "слуг народа": попытка всё максимально упростить и сократить, не особо слушая, что там говорят представители региона. Да и выборы на носу, нужно успеть "порезать" область как заблагорассудится. Неудивительно, что Кучер это поддерживает: в конце концов, он наверняка понимает, что занимает свою должность лишь временно, и едва ли потом планирует остаться жить в "реформированном" Харькове и регионе", - подчеркнул эксперт.