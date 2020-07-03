По состоянию на 3 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1 570 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 3 579 подозрений на COVID-19, из которых 2 259 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 212 человек, из них 204 - жители Харькова. Также за это время 1 тыс. 162 пациента выздоровели, 87 - умерли.По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 3 июля в Украине 46 763 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 876 новых случаев.