Венгерский авиакомпания-лоукостер открыла базу во Львове и запускает рейсы в пять европейских стран. Wizz Air также расширила маршрутную сеть и открыла рейсы из Харькова в Таллин и Берлин.

В первый день июля авикомпания открыла вторую базу в Украине – в международном аэропорту Львов имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры. Уже в июле компания будет выполнять пять новых рейсов из Львова – в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия) и Щецин (Польша).Кроме того, Wizz Air расширяет маршрутную сеть и открывает рейсы из Харькова в Таллин и Берлин.С сентября этого года авиакомпания собирается открыть новые маршруты из Киева и Львова в Пардубице (Чехия), а в марте следующего – еще три направления из Одессы в Италию.