Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел иск руководителя Харьковской местной прокуратуры № 6 в интересах государства в лице Песочинского поселкового совета к частному акционерному обществу о взыскании более 1,6 млн грн безосновательно сохраненных денежных средств.

С 1 июля 2017 года по 1 мая 2019 года предприятие использовало земельный участок общей площадью 4,5 га в пгт Песочин с целью обслуживания нежилых зданий без правоустанавливающих документов и не платило арендную плату.Земельный участок принадлежит Песочинской поселковой объединенной территориальной общине на праве коммунальной собственности. Местный бюджет был лишен дохода, который может быть использован для удовлетворения насущных потребностей территориальной общины.«Согласно статье 125 Земельного Кодекса Украины, возникновение права собственности на земельный участок, право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав. Техническая документация частным акционерным обществом так и не была изготовлена, а договор аренды относительно пользования земельным участком коммунальной собственности так и не был заключен», – сообщили в пресс-службе суда.Суд решил удовлетворить иск и взыскать в пользу Песочинского поселкового совета более 1,6 млн грн безосновательно сохраненных денежных средств.