КП «Муниципальная компания обращения с отходами» продолжает устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора на придомовых территориях в Харькове.

Как сообщил в Харьковском пресс-клубе директор КП «МКОО» Юрий Суярко, площадки со спецконтейнерами закрытого типа устанавливаются в микрорайонах Алексеевка и Павлово Поле. Одновременно проводится разъяснительная работа с жителями города. В частности, предприятие напечатало и раздало более 50 тыс. информационных буклетов о раздельном сборе мусора.- Наша компания впервые начала отдельно вывозить каждый вид отходов. Также мы заключили договор с компанией, которая будет сортировать эти отходы, поскольку их нельзя вывезти в первоначальном виде на предприятие, занимающееся переработкой. Кроме того, мы в этой работе ведем соответствующую статистику, для того чтобы понять, какое получается количество полезных и отсортированных отходов. На сегодняшний день имеем такой результат: 70% полезных отходов по упаковке и пластику и 100% - по стеклу. И это очень хороший показатель, - отметил Юрий Суярко.Он добавил, что в дальнейшем эти данные будут использоваться для работы сортировочной линии мусороперерабатывающего комплекса, строительство которого продолжается на Дергачевском полигоне. По словам директора, раздельный сбор отходов позволит значительно повысить коэффициент полезного действия сортировочной линии. Для сравнения, на смешанных отходах ее КПД составит 10-12%, на раздельных – до 70%.- Поэтому наша компания имеет большой интерес к тому, чтобы и дальше внедрять раздельный сбор отходов. Но в этом направлении существуют определенные трудности. Например, у нас нет экономических рычагов, чтобы массово заинтересовать население в этом процессе, все это делается на энтузиазме. Тем не менее люди положительно воспринимают наши инициативы, и сегодня все больше горожан обращаются к нам с просьбой установить специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, - отметил Юрий Суярко.В дальнейшем руководство компании планирует приобрести не только контейнеры, но и автомобили для сбора отсортированных отходов, чтобы внедрять раздельный сбор мусора по всему городу.Также Юрий Суярко сообщил, что сортировать отходы начали и на самом Дергачевском полигоне. Пока эта работа проводится только с габаритными отходами, включая строительный мусор, бетон и древесину. Для этого на полигоне отведены специальные площадки, где отходы измельчаются с помощью специального оборудования и используются для нужд предприятия. Так, переработанным строительным мусором посыпают дороги на полигоне, а древесину используют для отопления или как биологическую добавку для получения биогаза.