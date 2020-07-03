Движение транспорта по ул. Cемиградской, на участке от ул. Бестужева до въезда Семиградского, запрещено до 17.00 6 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на канализационной сети по ул. Семиградской в районе дома №26.Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Бестужева, Веринской, Академика Павлова, пр. Московскому, въезду Семиградскому и др.Также в это время автобусы №233э, 269э осуществляют объезд следующим образом:при движении в сторону Салтовки: - ул. Семиградская - ул. Тюринская - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе и далее по маршруту.