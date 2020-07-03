Ученые из США заявили, что физические упражнения могут предотвратить возрастную потерю зрения. Это подтвердил эксперимент с мышами, — подопытные животные показали лучшие результаты при нагрузках.

Недавно ученые выяснили, что интенсивные физические тренировки могут нанести вред вашему здоровью.Однако, результаты свежего исследования представителей Университета Вирджинии гласят, что упражнения помогают предотвратить возрастную потерю зрения.Ученые провели эксперимент с мышами и определили, что небольшие физические нагрузки могут замедлить или даже предотвратить развитие такие болезней, как глаукома или диабетическая ретинопатия.В своем эксперименте ученые проанализировали состояние зрения двух групп мышей, у одной из которых в клетке было установлено колесо, а у другой — нет.После четырех недель наблюдений авторы исследования использовали лазеры для имитации одной из самых популярных форм повреждения зрения, которая развивается у людей с возрастом.Это повреждение касается чрезмерного роста кровеносных сосудов в определенной части глаза.Как оказалось, у мышей, которые были в клетке с колесом и регулярно подвергали организм физическим нагрузкам, развитие кровеносных сосудов было на 32%-45% ниже, чем у мышей, которые не имели возможности выполнять упражнения.«Как известно, по мере ухудшения зрения у людей их склонность к физической активности также снижается. Исследовать эту тенденцию у пожилых людей может быть сложной задачей», — пишут авторы работы.Несмотря на результаты эксперимента, ученые пока не могут сказать наверняка, какое количество физических нагрузок предотвращает развитие кровеносных сосудов в глазах, которые ухудшают зрение.Тем не менее, ученые доказали, что физические упражнения могут оказаться полезными для предотвращения проблем со зрением, а никак не наоборот.