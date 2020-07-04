Из Харькова начинают ходить поезда к морю. По данным "Укрзалізниці", начиная с 5 июля поезд №375/376 Харьков – Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова, из Херсона – с 6 июля.

Поезд №261/262 Харьков – Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным числам, из Бердянска – с 4 июля по 6 сентября по четным числам.Билеты можно приобрести на официальном сайте компании и в железнодорожных кассах.– Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон, – напоминает пресс-служба "Укрзалізниці". – Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.